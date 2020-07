Pellezzano, aperta un’altra area giochi nella frazione di Coperchia (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPellezzano (Sa) – È dotata di nuovi giochi per bambini e di altalene dedicate ai diversamente abili, il parco giochi riaperto ieri al pubblico in via N. Russo alla frazione Coperchia. Attraverso apposita ordinanza dell’1 Luglio 2020 il Sindaco ha disposto che gli orari di accesso ai parchi, ed in generale alle aree verdi attrezzate è consentito dalle ore 8.30 alle ore 14.00 e dalle ore 16.00 alle 23.00. L’inaugurazione segue di poco la riapertura al pubblico anche del parco giochi alla frazione Cologna di Pelezzanno in via Aldo Moro. “Proseguono sul nostro territorio – ha detto il Primo Cittadino Francesco Morra – le riaperture dei parchi giochi per favorire lo svago e il divertimento di bambini e ragazzi dopo il complicato periodo del lockdown. Poco alla volta e nel massimo rispetto del distanziamento ... Leggi su anteprima24

