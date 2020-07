Pagelle Milan Juventus: bene Rabiot e CR7, disastro Alex Sandro (Di martedì 7 luglio 2020) Pagelle Milan Juventus – La Juventus esce sconfitta dal match di San Siro contro il Milan. I rossoneri rimontano le due reti di svantaggio fissando il punteggio sul 4-2: dopo Rabiot e CR7, Ibra, Kessie e Leao riescono a invertire le sorti dell’incontro. Il quarto gol porta la firma di Rebic. La Juve fallisce il match-point per lo scudetto e non approfitta della sconfitta della Lazio contro il Lecce. bene Rabiot e Ronaldo, disastro Alex Sandro che regala il poker alla squadra allenata da Pioli. Pagelle Milan Juventus: bene Rabiot e CR7, disastro Alex Sandro Juventus Szczesny 6: poco impegnato stasera l’estremo difensore bianconero, solo Ibrahimovic gli fa scaldare i guanti. Cuadrado 6: ottima propensione offensiva quella del colombiano, che ancora una volta si rivela utile nelle ripartenze. (Dal 77’ A.Sandro 4,5: errore da matita blu per il brasiliano che serve ... Leggi su juvedipendenza

