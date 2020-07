Orrore in Colombia: La Piccola Salome di 4 Anni Muore dopo Essere Stata Picchiata e Stuprata (Di martedì 7 luglio 2020) Era scomparsa da qualche giorno mentre giocava con gli amici, la Piccola Salome è Stata violentata da un 27enne che lavorava nella fattoria dei genitori. Salome Segura Vega era Stata trovata Picchiata e seminuda in un bosco della zona, in seguito era Stata porta in ospedale in condizioni disperate, sabato è morta a causa delle gravi lesioni ricevute. La notizia arriva da Garzòn in Colombia, il 27enne Sebastian Mieles Betin è fino ad ora l’unico indiziato nella vicenda ed è già stato fermato, il ragazzo lavora nella fattoria della famiglia della vittima, è accusato abusi sessuali e omicidio che finora ha negato. Si erano perse le tracce il 29 giugno, poi finalmente dopo giorni di ricerche è Stata ritrovata ferita, svestita e priva di sensi in un bosco, il governatore di Huila, riguardo la vicenda ha chiesto che ... Leggi su youreduaction

