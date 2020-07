Nicola: “La partita di domani è importantissima. Gattuso? Mi piace come si pone” (Di martedì 7 luglio 2020) Intervistato dal canale ufficiale del club, Davide Nicola, tecnico del Genoa, ha così parlato in vista della gara di domani contro il Napoli: “Tanti elogi, la voglia di recuperare le partite l’abbiamo dimostrata già più di una volta. I ragazzi si stanno impegnando a fondo, abbiamo guadagnato due punti in più. Non ci accontentiamo mai e vogliamo migliorare. C’è anche poco tempo per lavorare magari su certe cose e ti alleni giocando. L’equilibrio sta nel fatto che dobbiamo in quello che dobbiamo fare senza ascoltare qualcosa che non ci serve. Le critiche costruttive, quelle sì, servono eccome. La squadra sta bene e ha lavorato bene. Possiamo fare meglio tutti noi come timing nelle fasi di gioco. La cosa importante è continuare a lavorare. Io credo che la costanza sia la virtù più importante per chi fa ... Leggi su alfredopedulla

zaiapresidente : ?? GRANDI, GRANDISSIMI VENETI! Tre ragazzi veronesi, Nicola La Greca, Pietro Rossi e Carlo Fraccaroli, già a marzo h… - nicola_pinna : La straordinaria copertina de @LaStampa di oggi. Il giusto omaggio a Morricone, con i ricordi di Nicola Piovani e J… - fattoquotidiano : NICOLA GRATTERI MINACCIATO Più le indagini vanno avanti e più la ’ndrangheta manifesta tutta la sua insofferenza n… - pieroAlessio : RT @NicolaDeFelice1: Guarda 'Ammiraglio Nicola De Felice: 'Sbarchi triplicati: la politica del ministero dell'Interno non aiuta'' su Medias… - andreafabris96 : ???? #Genoa, Davide #Nicola ????: 'La partita di domani è importantissima. #Gattuso? Mi piace come si pone.' ???… -

Ultime Notizie dalla rete : Nicola “La Mes, il Pd a Conte e 5 Stelle: «Posizione demenziale, datevi una mossa» Corriere della Sera