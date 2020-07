Musei, Reggia di Carditello: in scena laboratori teatrali e corsi di alta formazione (Di martedì 7 luglio 2020) La Fondazione Real Sito di Carditello, guidata dal presidente Luigi Nicolais, sempre in prima linea per valorizzare il territorio e promuovere nuovi progetti di inclusione sociale. A partire dalle attività culturali dedicate alla formazione e al benessere psicofisico, veri e propri strumenti di partecipazione ed aggregazione che ispirano la comunità della Reale Delizia. Nasce con questo obiettivo il primo laboratorio teatrale “I racconti nel bosco”, in programma a Carditello dal 13 luglio all’8 agosto (ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10 alle 12), che consentirà a tutti i bambini (6-11 anni) di trascorrere giornate completamente immersi nella natura, scoprendo il linguaggio delle fiabe ambientate nei boschi della Reggia e degustando una merenda con prodotti tipici del territorio, selezionati da Coldiretti Caserta. Al ... Leggi su ildenaro

