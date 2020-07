“Mio figlio Marco”, presentato il libro sul caso Vannini (Di martedì 7 luglio 2020) presentato a Cerveteri (RM) lo scorso 3 luglio il libro dedicato a Marco Vannini, il ragazzo ucciso a Ladispoli “Mio figlio Marco. La verità sul caso Vannini ” è il titolo del libro scritto dalla signora Marina per raccontare il figlio Marco, morto a 20 anni. Il ricavato delle vendite andrà ai Comuni di Cerveteri e Ladispoli per attività sociali nel nome del ragazzo. La narrazione è affidata al giornalista Mauro Valentini, autore anche di “Mirella Gregori – Cronaca di una scomparsa”, il quale riporta su carta i racconti di mamma Marina e papà Valerio: storie di una famiglia felice, fino all’omicidio del figlio Marco. Marco Vannini viene ucciso la sera del 17 maggio 2015 a Ladispoli, nella villetta della fidanzata Martina Ciontoli, ferito da un colpo di pistola. A sparare sarebbe stato Antonio Ciontoli (padre ... Leggi su zon

