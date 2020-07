Milan Juve, sarà sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo (Di martedì 7 luglio 2020) Milan Juve, sarà sfida tra Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: un match tra due over 35, probabilmente l’ultimo big match dello svedese Gli uomini copertina venuti direttamente dagli anni ’80. Milan-Juve sarà anche Zlatan Ibrahimovic contro Cristiano Ronaldo, in una sfida senza tempo sia tra i due club che tra le due stelle. Gli uomini copertina – si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dallo Sport – sono i due over 35, grandi per ego e grandissimi in campo. Per Zlatan è la grande partita finale della carriera, Ronaldo insegue ancora i record. Questa sera sarà di nuovo spettacolo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

