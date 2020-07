Le mascherine d’autore alla Galleria Opus (Di martedì 7 luglio 2020) Se una mascherina diventa un mezzo per svelare il vero: alla Galleria Opus i dispositivi individuali di protezione diventano opere d’arte L’anno in corso verrà certamente ricordato come quello della grande emergenza sanitaria, dovuta dal diffondersi di un temibile virus su scala planetaria, ma anche come il tempo della viva solidarietà tra nazioni e cittadini,… L'articolo Le mascherine d’autore alla Galleria Opus Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

