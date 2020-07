Lacazette Juventus, “L’Equipe” rilancia: Juve in pole, scambio con l’Arsenal (Di martedì 7 luglio 2020) Lacazette Juventus – Stando alle voci provenienti dalla Francia, la Juventus sarebbe in pole per l’acquisto dell’attaccante transalpino Alexander Lacazette. Il bomber ha convinto tutto quanti nella sua esperienza all’Arsenal, ma vorrebbe valutare il da farsi. Spera di alzare il livello della propria squadra e sarebbe pronto a cambiare aria questa estate. La Juventus è pronta a valutare il da farsi perché avrebbe delle pedine interessanti da mettere sul piatto della bilanci. Lacazette Juventus, scambio con Rabiot Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid che potrebbe inserire come contropartita tecnica il centrocampista Thomas Partey che piace molto a Londra. Come svelato dal quotidiano “L’Equipe”, nel frattempo, nelle ultime ore anche l’Inter avrebbe provato a sondare il terreno per il centravanti ... Leggi su juvedipendenza

