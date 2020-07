La linea di abbigliamento Lidl è un successo (e c'è chi rivende le scarpe su ebay a 700 euro) (Di martedì 7 luglio 2020) Gli scettici non ci avrebbero scommesso, eppure la linea di abbigliamento streetwear low cost della Lidl è un vero successo. I capi messi in vendita stanno andando letteralmente a ruba e sono in tanti a richiedere una più ampia distribuzione.Al momento sul sito sono disponibili 4 pezzi: le scarpe (€ 12,90), le ciabatte (€ 3,99) e i calzini (€ 0,99) e la t-shirt (€ 3,99). Tutti riportano il celebre logo ben in mostra e rispettano la colorazione del brand: blu, giallo e rosso accesi. Non tutti possono però entrarne già in possesso. La collezione è disponibile solo in alcuni paesi europei, tra cui non compare l’Italia. Su Twitter, l’azienda ha risposto alle numerose richieste, deludendo i candidati acquirenti: “Informiamo che al momento lo streetwear non è in previsione di vendita ... Leggi su huffingtonpost

giusimalik : RT @radiodeejay: Ecco la collezione low cost che tutti stanno cercando #lidl - ScafAnna : RT @radiodeejay: Ecco la collezione low cost che tutti stanno cercando #lidl - marco_m_ : RT @radiodeejay: Ecco la collezione low cost che tutti stanno cercando #lidl - radiodeejay : Ecco la collezione low cost che tutti stanno cercando #lidl - noemycina : @DanielConfalon1 Non è questione di paragoni con i capisaldi della moda, la linea d’abbigliamento è un basico più c… -

Ultime Notizie dalla rete : linea abbigliamento Lidl, la linea di abbigliamento va a ruba. Su eBay le scarpe si rivendono a 700 euro RADIO DEEJAY Italiani sempre più attratti dall’e-commerce: nel 2020 acquisti on line segnano +26%

Crescono nel 2020 gli acquisti online dei consumatori italiani che segnano +26%, 4,7 miliardi in più rispetto al 2019 a quota 22,7 miliardi di euro, l’incremento in valore assoluto è il più alto di se ...

Nuova linea di scarpe per Roger Federer

“Non è per giocare a tennis, è per la strada. La vedo come una scarpa da indossare tutti i giorni, simile a un orologio, un qualcosa con il quale ti ci trovi così a tuo agio che vuoi sempre portare”, ...

Crescono nel 2020 gli acquisti online dei consumatori italiani che segnano +26%, 4,7 miliardi in più rispetto al 2019 a quota 22,7 miliardi di euro, l’incremento in valore assoluto è il più alto di se ...“Non è per giocare a tennis, è per la strada. La vedo come una scarpa da indossare tutti i giorni, simile a un orologio, un qualcosa con il quale ti ci trovi così a tuo agio che vuoi sempre portare”, ...