Higuain-Milan, storia di un amore durato troppo poco e senza rimpianti (Di martedì 7 luglio 2020) Il 2 agosto 2018 Higuaín viene ceduto in prestito oneroso annuale al Milan, per 18 milioni di euro, con diritto di riscatto a favore dei rossoneri fissato a 36 milioni. Tutti sono felici dell'operazione conclusa. La Juventus che si libera di un ingaggio importante. Lo stesso calciatore che cerca delle motivazioni in un club dalla grande tradizione storica. Il Milan, infine, è convinto che col Pipita la maledizione del numero 9 possa finalmente interrompersi. In fondo Higuain ha segnato 121... Leggi su 90min

