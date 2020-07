Final Sword arriva su Switch... con la musica di The Legend of Zelda! (Di martedì 7 luglio 2020) Aggiornamento: Com'era facilmente prevedibile, Nintendo ha rimosso il gioco anche se pare che il problema sia nato da una incomprensione tra gli sviluppatori e la grande N stessa.Il team di HUP Games ha spiegato ad Automatron di aver acquistato le musiche di sottofondo pensando erroneamente di possederne la licenza di utilizzo. Ovviamente non è così e gli sviluppatori starebbero lavorando per sostituire la musica e per pubblicare nuovamente il loro gioco.Certo, se il gioco non dovesse essere mai ripubblicato non sarebbe di certo una tragedia considerando la valanga di bug e la qualità tutt'altro che eccelsa della produzione.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Abbiamo già visto musiche tratte dai videogiochi in alcuni posti... decisamente strani! E, più nello specifico, altre volte abbiamo sentito musiche tratte dai giochi di Nintendo arrivare dove non ce l ...

Se c’è una compagnia alla quale generalmente niente sfugge, quando si tratta di sfruttamenti delle sue proprietà intellettuali, quella è Nintendo. L’azienda di Kyoto è sempre molto attenta anche per q ...

