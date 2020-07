Ecotour Carnia 4×4 (Di martedì 7 luglio 2020) Anche quest’anno, la nostra Associazione, che ha ideato e già collaudato da molti anni questa iniziativa volta a promuovere tra i turisti italiani e stranieri, il turismo nella nostra Regione e fare conoscere località, malghe ed alpeggi misconosciuti alla grande maggioranza dei turisti, così come alcuni angoli della Carnia che possono rimanere nascosti al turismo a causa della posizione naturale, riprenderà ad organizzare le gite in montagna nell’ottica di Ecotour Carnia 2020. Il progetto, prevede di trasportare a bordo di veicoli 4×4 ecologici (tutti Euro 6.2, alcuni Ibridi ed uno addirittura totalmente elettrico) nella massima sicurezza, nel pieno rispetto della natura, ed ovviamente nel pieno rispetto delle misure anticontagio che saranno in vigore al momento, i turisti desiderosi di conoscere località della Carnia normalmente ... Leggi su udine20

