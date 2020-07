Dottrine strategiche a confronto (Di martedì 7 luglio 2020) Non sono le scelte politiche di massima a generare le Dottrine strategiche, ma è casomai vero il contrario. Nel caso della Cina, per esempio, è utilissimo studiare l’evoluzione delle recenti ipotesi strategiche e delle più attuali Dottrine militari, poi da lì partire per osservare le trasformazioni politiche e perfino ideologiche. Quindi, quali sono i campi di battaglia futuri e preferenziali della Cina? Quali le minacce che loro immaginano come primarie e la loro origine, sempre secondo i decisori di Pechino? Quali guerre combatterà? Ecco, una dottrina strategica risponde, tra le altre, a queste domande. In prima istanza, la direzione militare cinese ha spostato il baricentro delle attività di difesa dal centro terrestre del Paese verso le periferie, quindi soprattutto verso le coste e, in definitiva, i mari regionali cinesi. Durante la ... Leggi su ildenaro

