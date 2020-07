Dl semplificazioni: sindaco Palermo, 'aspettare testo definitivo ma ok sfoltire norme' (Di martedì 7 luglio 2020) Palermo, 7 lug. (Adnkronos) - "Occorrerà attendere un testo definitivo per esprimere una posizione compiuta, ma è evidente che qualsiasi intervento normativo volto a sfoltire la giungla di norme, articoli, codici e regolamenti che attanaglia le amministrazioni pubbliche per la realizzazione di opere infrastrutturali o anche di interventi ed azioni sociali e culturali non potrà che essere il benvenuto". Lo ha detto all'Adnkronos il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sul dl semplificazioni. "Se poi questo intervento normativo, come annunciato dal premier Conte, sarà orientato in materia di infrastrutture a favorire la mobilità in chiave sostenibile evitando al contempo una deregulation che potrebbe favorire infiltrazioni criminali e corruzione, non potremo che esserne soddisfatti", ha aggiunto. Leggi su iltempo

“La bretella di San Benedetto, nel decreto semplificazione”, la richiesta del consigliere Valerio Pignotti (Forza Italia)

SAN BENEDETTO – “Inserire nel DL Semplificazione la Bretella di San Benedetto del Tronto”, questo l’ appello del consigliere comunale Valerio Pignotti (Forza Italia) che aggiunge. “Il Governo ascolti ...

