Designato l’arbitro di Genoa-Napoli: dirigerà Mariani (Di martedì 7 luglio 2020) Sarà l’internazionale Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere la partita tra Genoa e Napoli di domani sera. Al VAR ci sarà Calvarese di Teramo con Paganessi (Bergamo). Gli assistenti saranno Baccini (Conegliano) e Santoro (Catania), il quarto uomo Piccinini (Forlì). Genoa-Napoli, dove vedere la partita in tv L'articolo Designato l’arbitro di Genoa-Napoli: dirigerà Mariani ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Designato l'arbitro di Genoa-Napoli: dirigerà Mariani Sarà l'internazionale della sezione di Aprilia ad arbitrare l… - sportli26181512 : Serie A, gli arbitri della 31^ giornata: Milan-Juventus a Guida, Maresca per Lecce-Lazio: L'esperto arbitro di Torr… - milanista81 : Designato l’arbitro Guida per Milan Juve - Salvato95551627 : RT @DribblingWorld: Verso #NapoliRoma CAMBIO ARBITRO ?? 'Si comunica che l’arbitro MarcoDiBello designato per la gara Napoli-Roma,valida… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Napoli-#Roma, cambia l'arbitro: #Rocchi sostituisce il designato #DiBello ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Designato l’arbitro Napoli Roma, Serie A: cambia l'arbitro designato per la partita SpazioCalcio.it