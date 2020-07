Decreto semplificazioni, via libera del governo «salvo intese»: accordo su abuso d'ufficio (Di martedì 7 luglio 2020) Il Consiglio dei ministri ha approvato «salvo intese» il testo del Decreto semplificazioni.Più fonti di governo precisano che si tratta di «intese tecniche», non... Leggi su ilmessaggero

NicolaPorro : Il #decretosemplificazioni è costituito da articoli che riguardano tutto. E una cosa l'abbiamo capita... Il video-c… - MediasetTgcom24 : Semplificazioni: c'è elenco opere da sbloccare, ma non entra nel decreto #semplificazioni - Agenzia_Ansa : Ok del Cdm al decreto #Semplificazioni - FrancescoGros14 : RT @MediasetTgcom24: Semplificazioni, dal Cdm via libera 'salvo intese' al decreto | Ok anche il Programma nazionale di riforma #semplific… - mareblu201 : RT @FDebenedetti: Ditemi che ho letto male. Non c'è scritto che a causa del decreto #semplificazioni si assumeranno 400.000 persone. @Giuse… -