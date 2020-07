Decreto semplificazioni, il Sannio sorride: procedure più snelle per Telesina e alta capacità (Di martedì 7 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Via libera all’alta capacità e al raddoppio della Telesina. La buona notizia è arrivata questa mattina, durante la conferenza stampa tenuta a palazzo Chigi dal premier Giuseppe Conte. “Nella settimana di confronto a Villa Pamphili con le parti sociali è stato corale l’appello a ridurre la burocrazia e far correre il Paese. Noi siamo sempre convinti di questa priorità e l’abbiamo realizzata con un Decreto che semplifica, velocizza, digitalizza, sblocca una volta per tutte i cantieri e gli appalti. Si tratta di un trampolino di lancio di cui l’Italia ha bisogno in questo momento“, ha dichiarato il presidente del Consiglio, “ieri abbiamo approvato l’elenco di 130 opere strategiche Italia veloce individuate specificamente dal Mit, a queste aggiungiamo quelle per ... Leggi su anteprima24

