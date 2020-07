Conte si gode la sua Puglia con la fidanzata Olivia: weekend nel foggiano per il premier (Di martedì 7 luglio 2020) weekend foggiano per il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che è stato a cena con la sua compagna Olivia Paladino in un ristorante di Manfredonia (Foggia) che si trova all’interno del porto turistico Marina del Gargano. Stando a indiscrezioni, pare che il premier abbia trascorso il fine settimana dagli anziani genitori che vivono a San Giovanni Rotondo, paese caro a San Pio.Il premier Conte e la fidanzata, poi, sono stati accolti con grande sorpresa ieri sera da tutto lo staff del ristorante di Manfredonia: hanno gustato piatti tipici della cucina locale rigorosamente a base di pesce. Prima di andare via, si sono concessi selfie e fotografie, indossando la mascherina, con i proprietari del ristorante. Visualizza questo post su InstagramA cena con il Presidente @giuseppeConte ufficialeUn post condiviso da Seashell Restaurant BarCafè ... Leggi su huffingtonpost

Arrivato al 36esimo giorno il digiuno del missionario laico Biagio Conte, fondatore della Missione speranza e ... noi verso il bene comune – spiegano i volontari della Missione – Gode di ottima salute ...

Bologna, la Smusata. Conte a fine corsa scudetto

Nel giorno in cui avrebbe potuto avvicinare la Lazio mantenendosi a 8 punti dalla Juve, Conte ha così ricevuto la peggiore risposta dai suoi, in particolare da Lautaro e Eriksen. Confesso che mi aveva ...

