Che cos’è un codice LEI? (Di martedì 7 luglio 2020) Il codice LEI, ovvero Legal Entity Identifier, è un codice alfanumerico univoco di 20 caratteri basato sullo standard ISO 17442, inizialmente creato per rispondere ad una crisi finanziaria. Questo codice serve per identificare un’identità legale e viene attribuito al codice fiscale delle persone giuridiche (le controparti) che partecipano in una transazione finanziaria per essere riconosciute … L'articolo Che cos’è un codice LEI? è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

