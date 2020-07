Animatore Grest Positivo al Covid nel Mantovano: Bimbi e Ragazzi in Isolamento (Di martedì 7 luglio 2020) Era Animatore in un centro a Castel Goffredo, dopo la scoperta sono scattati subito i protocolli di sicurezza anti-virus. Un Animatore del Grest a Castel Goffredo in provincia di Mantova ha scoperto recentemente di essere Positivo al coronavirus, per questo motivo il ragazzo e tutti i partecipanti che sono venuti a contatti con lui verranno messi in Isolamento. Nonostante abbia contratto il virus sta bene e non ha mai presentato alcun sintomo, lo ha scoperto unicamente perché dovendo essere sottoposto ad un intervento chirurgico gli è stato fatto un tampone preventivo. Fortunatamente le norme sanitarie imponevano ai Grest di operare in piccoli gruppi per evitare che un eventuale contagiato potesse diffondere il Covid-19 in un cerchio di persone più ampio. Ora l’ats ha fatto partire i protocolli per mettere in sicurezza bambini e Ragazzi che ... Leggi su youreduaction

