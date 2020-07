Amici via da Real Time (Di martedì 7 luglio 2020) Amici su RealTime Niente più Amici su Real Time. Dopo sei anni, il talent di Maria De Filippi non avrà più la striscia quotidiana sul canale 31 di Discovery, dove sbarcò a gennaio 2014 con la tredicesima edizione. Presentati questa mattina i palinsesti del canale per la stagione TV 2020/2021, la proposta di dayTime di Real Time non comprende infatti la scuola di Amici, un appuntamento sul quale rete ha puntato molto negli anni, trasmettendolo anche in una fascia oraria tre le più complicate (quella del primo pomeriggio, dove il programma ha viaggiato nell’ultima stagione intorno al 2% di share mentre negli anni ha ottenuto picchi superiori al 4%). Fino al 2017, inoltre, la striscia su Real Time rappresentava l’unico appuntamento quotidiano con Amici prima del Serale, che ha poi raddoppiato soltanto nelle ulTime tre edizioni con una breve ... Leggi su davidemaggio

