Affitti gratis o case in vendita a un euro. Viaggio nei borghi che ci provano così (Di martedì 7 luglio 2020) Affitti gratis o case in vendita a un euro: l’estate post covid diventa un’occasione per borghi arroccati, e piccoli comuni soprattutto dell’entroterra di non sparire del tutto. Sono non pochi i sindaci da nord a sud che hanno deciso di attirare i turisti abbattendo i costi delle vacanze. Se l’estate per forza di cose deve essere italiana, tanto vale allora salvarla l’Italia, ricordando che non sono soltanto le grandi città a soffrire dopo il lockdown.Ad Aprigliano, comune di nemmeno tremila abitanti e zero contagiati, in provincia di Cosenza, il sindaco Alessandro Porco ha messo in piedi un vero esperimento sociale: ha chiesto a chi aveva una casa sfitta di metterla a disposizione dei turisti. Obiettivo, rilanciare l’economia locale. “Abbiamo immaginato questa fase post covid come una fase di rilancio dei borghi - ha ... Leggi su huffingtonpost

donnadimezzo : RT @HuffPostItalia: Affitti gratis o case in vendita a un euro. Viaggio nei borghi che ci provano così - Himyia : RT @HuffPostItalia: Affitti gratis o case in vendita a un euro. Viaggio nei borghi che ci provano così - HuffPostItalia : Affitti gratis o case in vendita a un euro. Viaggio nei borghi che ci provano così - Mariastellalong : RT @riccardoweiss: @GiorgiaMeloni Per completezza d'informazione A. 35 x 30 1.050 più tutto gratis da telefonini, biciclette, auto, CURE… - blondy90550027 : RT @riccardoweiss: @GiorgiaMeloni Per completezza d'informazione A. 35 x 30 1.050 più tutto gratis da telefonini, biciclette, auto, CURE… -

Ultime Notizie dalla rete : Affitti gratis Partecipa al bando "Coliving" per vivere a Luserna. 4 anni di affitto gratis la VOCE del TRENTINO Come trascorrere 10 giorni con 10 amici gratis in un casale da sogno in Toscana come nel Decamerone

Dieci giorni con dieci amici, proprio come accade nel Decamerone di Boccaccio. A promuovere l’idea è Airbnb, il noto portale che mette in contatto chi affitta case per vacanze e che ora lancia un vero ...

Coronavirus Lombardia, a Milano 12 milioni a sostegno di occupazione e affitto

In particolare 5,5 milioni di euro saranno destinati a misure in sostegno dell'occupazione: si tratta di contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro per le micro imprese dei setto ...

Dieci giorni con dieci amici, proprio come accade nel Decamerone di Boccaccio. A promuovere l’idea è Airbnb, il noto portale che mette in contatto chi affitta case per vacanze e che ora lancia un vero ...In particolare 5,5 milioni di euro saranno destinati a misure in sostegno dell'occupazione: si tratta di contributi per la creazione e stabilizzazione di posti di lavoro per le micro imprese dei setto ...