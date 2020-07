Valeria e Ciavy di Temptation Island: lo spoiler sul loro destino (Di lunedì 6 luglio 2020) Valeria e Ciavy sono una delle coppie protagoniste dell’attuale edizione di Temptation Island che tornerà giovedì con la seconda puntata. Il reality show di Canale 5 è tutt’ora in corso (le registrazioni dovrebbero terminare fra pochi giorni) e secondo quanto riportato dalla pagina Gossip News Italia, sembrerebbe che Valeria e Ciavy abbiano registrato il falò di confronto già da tempo, tanto che i due non sarebbero più in Sardegna. Secondo quanto riportato dal noto portale, Valeria e Ciavy avrebbero lasciato Temptation Island da single perché lei si sarebbe infatuata del tentatore Alessandro Basciano, tanto da arrivare a baciarlo. “Gossip News Italia ha scoperto che Valeria Liberati e Ciavy si sono lasciati, la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Un bacio tra la ragazza e il tentatore Alessandro Basciano, il quale ... Leggi su bitchyf

Valeria Ciavy Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Valeria Ciavy