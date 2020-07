Scandalo Wigan, dietro la crisi non c’è la pandemia: il presidente scommette sulla retrocessione (Di lunedì 6 luglio 2020) Quello che sta accadendo al Wigan ha dell’incredibile. Stando a quanto riferito da “Gianlucadimarzio.com”, il club inglese, che adesso milita in Championship, la seconda divisione inglese, si troverebbe sotto amministrazione controllata da parte degli organi della English Football League per una cattiva gestione societaria. Situazione che implica 12 punti di penalizzazione che scatterebbero sia in caso di salvezza sia in caso di retrocessione. Ma dietro ci sarebbe molto altro: il club inglese, infatti, è stato ceduto a fine maggio alla ‘Next Leader Fund’ dalla ‘International Enterteinment Corporation’, la società di scommesse che aveva acquistato il club nel 2018 e secondo le prime investigazioni Stanley Choi, patron della International Enterntainment Corporation, sarebbe anche il proprietario della Next Leader Fund. E ... Leggi su sportface

