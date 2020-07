"Rimane incinta? Un onore”. Andrea Denver, la risposta provocante alla Volpe: imbarazzo in studio (Di lunedì 6 luglio 2020) A Ogni Mattina c'era grande attesa per l'intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver. I due si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere per la prima volta da quando è finito il Grande Fratello Vip: i fan della coppia impossibile hanno invaso i social, al punto da far finire la trasmissione di Tv8 tra le tendenze di Twitter. “Non guardarlo troppo che rimani immediatamente incinta”, è stata la frecciatina che Roberto Alessi ha lanciato in diretta alla Volpe, visibilmente contenta di rivedere il giovane modello dopo l'esperienza nella casa più spiata d'Italia, dove i due si sono fatti forza a vicenda. “Sarebbe un onore”, ha risposto Denver tra il serio e il faceto, per poi correggere immediatamente il tiro davanti all'imbarazzo di Adriana: “Sto scherzando”. Guarda caso non appena si è conclusa l'intervista, la ... Leggi su liberoquotidiano

dalidevries : @yaelsauvage esattamente non per forza se una ragazza rimane incinta, deve assolutamente fare la mamma, non siamo t… - narcidoro : @silvanhoe @CesareSacchetti @HuffPostItalia Ho dei dati riguardo agli ultimi ricoveri. Roma, un caso in sala intens… - borsediricordi : @sky0fstars NON MI CI FARE PENSARE,,,rimane pure incinta - averagesweetpea : Ma perché ultimamente mi viene sempre da vomitare? Pensavo fosse il reflusso, ma faccio tutto per evitarlo e la sen… - xsmileJg : @ordonezjean96 @franxkenteen @mvvnlightx @destrojed1 'Cazzata' C'è gente che realmente rimane incinta Che poi sia… -

Ultime Notizie dalla rete : Rimane incinta Ogni Mattina, scintille Volpe-Denver: "Se mi guarda troppo rimane incinta? Sarebbe un onore" Liberoquotidiano.it Ogni Mattina, scintille Volpe-Denver: "Se mi guarda troppo rimane incinta? Sarebbe un onore"

A Ogni Mattina c’era grande attesa per l’intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver. I due si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere per la prima volta da quando è finito il Grande F ...

Giulia Quattrociocche incinta: l’indiscrezione sulla ex tronista di Uomini e Donne

Cicogna in arrivo per Giulia Quattrociocche? Sul web il gossip è presto rimbalzato di sito in sito. Pare proprio che la ex tronista di Uomini e Donne aspetti un bebè, anche se al momento la diretta in ...

A Ogni Mattina c’era grande attesa per l’intervista di Adriana Volpe ad Andrea Denver. I due si sono ritrovati faccia a faccia davanti alle telecamere per la prima volta da quando è finito il Grande F ...Cicogna in arrivo per Giulia Quattrociocche? Sul web il gossip è presto rimbalzato di sito in sito. Pare proprio che la ex tronista di Uomini e Donne aspetti un bebè, anche se al momento la diretta in ...