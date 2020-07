Riforma fiscale: nessun condono cartelle esattoriali ma un rafforzamento dei controlli (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo il taglio del cuneo in vigore dal 1° luglio 2020, il governo allo studio su una nuova Riforma fiscale complessiva che abbraccia la tassazione diretta e indiretta. L’obiettivo è quello di designare un fisco semplice, equo e trasparente per i cittadini. Un fisco che riduca la pressione fiscale sulle famiglie con figli e ceti medi e si imponga su una maggiore sostenibilità ambientale e sociale. Questi obiettivi sono contenuti nella bozza del Piano nazionale di Riforma che accompagna il Def. La nuova Riforma dovrebbe arrivare sul tavolo tecnico del Consiglio dei ministri, secondo le ultime anticipazione dell’agenzia Ansa. Riforma fiscale dopo il taglio del cuneo: non c’è più tempo da perdere Secondo Gualtieri non c’è più tempo da perdere, il governo in questi ultimi mesi è intervenuto per contrastare gli ... Leggi su notizieora

pdnetwork : L'obiettivo è di completare la riforma fiscale entro quest'anno per inserirla nella prossima legge di Bilancio, la… - luigidimaio : Avanti con una riforma fiscale ambiziosa che abbassi le tasse. Bisogna dare ossigeno a famiglie, lavoratori, artigi… - InOndaLa7 : #Tasse, Pierluigi #Bersani: 'Fisco italiano è un colabrodo, serve una riforma. L'immunità di gregge ce l'abbiamo su… - NotizieOra : Riforma fiscale: nessun condono cartelle esattoriali ma un rafforzamento dei controlli - ZettiGiuliano : RT @DanielaColi2: La confindustria spagnola appoggia il governo Sanchez ( socialisti+Podemos) perché arrivi forte a Bruxelles e possa avere… -