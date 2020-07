Perché a Bergamo si indaga sulle zone rosse senza un capo della Procura? (Di lunedì 6 luglio 2020) AGI - La Procura di Bergamo, dove si prendono decisioni sulle possibili responsabilità anche del governo nella più grave emergenza sanitaria dal dopoguerra, è senza una guida dall'aprile del 2019. In realtà una sulla carta ce l'avrebbe ma in questo momento presiede ancora la Procura di Lecco. E' Antonio Chiappani, 67 anni, che è stato indicato come futuro Procuratore della città più colpita dal coronavirus dalla quinta Commissione il 5 dicembre 2019 e votato all'unanimità dal plenum del Csm il 15 maggio di quest'anno. Perché allora la Procura è retta da Maria Cristina Rota che si trova sulle spalle il peso di inchieste delicatissime senza la ‘forza' del ruolo, che l'hanno portata a sentire il presidente del consiglio Giuseppe Conte a Palazzo Chigi? Forse non basta a dare una spiegazione la sola ... Leggi su agi

