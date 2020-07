Pecoraro Scanio a Onu e Raggi: “Roma e Italia siano leader turismo sostenibile e sicuro” (Di lunedì 6 luglio 2020) Nella nuova puntata di Madre Terra, il presidente della fondazione Univerde, Alfonso Pecoraro Scanio, rilancia il progetto #ioviaggioItaliano, in favore di un turismo sostenibile, sicuro e smart. L’iniziativa è sostenuta dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, e dal Segretario Generale dell’Organizzazione mondiale del turismo, Zurab Pololikashvili. mrv/red <div>Pecoraro Scanio a Onu e Raggi: “Roma e Italia siano leader turismo sostenibile e sicuro”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Pecoraro Scanio “Ok Camera a mascherine riutilizzabili”

La commissione bilancio ha votato l’emendamento che recepisce la richiesta dei 55.000 firmatari della petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.

Pecoraro Scanio "Ok Camera a mascherine riutilizzabili"

La commissione bilancio ha votato l'emendamento che recepisce la richiesta dei 55.000 firmatari della petizione promossa da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde.