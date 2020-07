Pd e Italia Viva si scannano. La "mossa" di Renzi è con Berlusconi (Di lunedì 6 luglio 2020) La guerra fra "ex" continua. Dopo il pensiero di Andrea Orlando affidato a un tweet in cui il vicesegretario Pd, numeri alla mano, con un sondaggio di Bidimedia fa notare che senza tre scissioni il Partito democratico avrebbe le stesse percentuali della Lega, arriva la replica, piccata, di Italia Viva. "Iv non accetta lezioni" da chi ha fatto "la guerra atomica quando con Renzi avevamo il 41% dei voti reali", mette nero su bianco Davide Faraone. Non basta. Il capogruppo al Senato di Italia Viva va oltre e accusa il Pd di non essere più da tempo "la casa dei riformisti", casa che Faraone avrebbe intenzione di costruire con quanti riformisti lo sono, ma non si trovano (ancora) in Italia Viva. Leggi: gli scontenti dem dentro il Pd, i transfughi come Carlo Calenda e Matteo Richetti, ma anche Emma Bonino fino a chi è riformista ma ha votato "perfino altre coalizioni" vale ... Leggi su iltempo

fattoquotidiano : Italia Viva è garanzia per i forzisti ora in maggioranza. Berlusconi non si dispiace se “aiuta” il governo. Ghedini… - ItaliaViva : Una bella notizia per le strutture sportive di base ci arriva dalla Commissione Bilancio della Camera dove è stato… - matteosalvinimi : Spettacolo! Una grande emozione tornare oggi in questa piazza: GRAZIE! Viva l'Italia, viva la Libertà, INSIEME si p… - piccherroll : Pazzesca risposta di Azione al fondo toccato oggi da Italia Viva - Shlomo_75 : RT @Stefy_1987: Italia Viva in tutto il suo splendore. -

Ultime Notizie dalla rete : Italia Viva Si scrive Italia Viva, si legge Forza Italia: chi sono gli ex Berlusconiani che si candidano con Renzi InterNapoli.it Governo: Ronzulli (FI), 'Renzi ci vuole ammaliare ma non incanta più'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Renzi sembra una di quelle belle donne che non si rendono conto di perdere il proprio fascino con il passare degli anni. Pensa di poter ancora affascinare con il suo fare s ...

Maria Elena Boschi, Giulio Berruti conferma la love story

Dopo le tante voci su una sua love story con Maria Elena Boschi, l'attore Giulio Berruti è uscito allo scoperto L’attore Giulio Berruti ha rotto il silenzio e, pur non citando mai Maria Elena Boschi, ...

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “Renzi sembra una di quelle belle donne che non si rendono conto di perdere il proprio fascino con il passare degli anni. Pensa di poter ancora affascinare con il suo fare s ...Dopo le tante voci su una sua love story con Maria Elena Boschi, l'attore Giulio Berruti è uscito allo scoperto L’attore Giulio Berruti ha rotto il silenzio e, pur non citando mai Maria Elena Boschi, ...