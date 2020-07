Mario Sconcerti rivela: “So di una grossa litigata di Maurizio Sarri con la Juventus” (Di lunedì 6 luglio 2020) Mario Sconcerti ha espresso diverse perplessità sulla Juventus nel suo ultimo pezzo per il Corriere dello Sport. “Dicono che stia diventando la Juve di Sarri. A me sembra sempre più la Juve delle individualità. E credo che una lunga discussione tra il tecnico, il club e i giocatori abbia partorito questa situazione di compromesso: la squadra fa ciò che la diverte. Spogliatoio? Ho effettuato qualche verifica su questo scontro di caratteri, tra una parte dei giocatori e Sarri. Ha riguardato proprio i modi spiccioli del parlarsi, dell’incitare durante un allenamento. E mi risulta anche che la società a febbraio abbia parlato coi giocatori, invitandoli a pazientare. Molto di più non so. Di una grossa litigata, di Ronaldo che si allena da solo su un altro campo tirando punizioni e rigori, ma sono informazioni di seconda mano. Di ... Leggi su calciomercato.napoli

