Lazio, Tare e il discorso alla squadra dopo il k.o. contro il Milan (Di lunedì 6 luglio 2020) Sogno scudetto probabilmente svanito per la Lazio di Simone Inzaghi che aveva sperato di poter competere con la Juventus in questo finale di stagione. La sconfitta con l'Atalanta prima, e il ko successivo dell'ultima giornata contro il Milan poi, hanno sancito una distanza, forse, non più colmabile con la capolista. dopo la gara contro il Diavolo, ci ha pensato Igli Tare a cercare di rianimare lo spirito di Milinkovic-Savic e compagni.Lazio, Tare e il discorso alla squadracaption id="attachment 984535" align="alignnone" width="507" Ciro Immobile e Marco Parolo, Lazio (Getty Images)/captionIl Corriere dello Sport di questa mattina riporta alcune frasi del direttore sportivo della Lazio Igli Tare dette alla squadra in uno dei momenti più duri della stagione: la sconfitta contro il Milan di sabato sera che ha probabimento messo fine ai sogni scudetto della squadra ... Leggi su itasportpress

OfficialSSLazio : ???? Il Direttore Sportivo Igli #Tare ha rilasciato un'intervista in esclusiva al Lazio Style 1900 Official Magazine!… - ItaSportPress : Lazio, Tare e il discorso alla squadra dopo il k.o. contro il Milan - - CorSport : #Lazio, il racconto di #Tare: “Il calcio è la mia vita. Sempre sognato di fare il ds” - Noibiancocelest : Lazio, Tare: “Dopo la carriera da calciatore, sapevo che sarei rimasto nel mondo del calcio” - 1900_since : Le parole di #gliTare sul come è arrivato a fare il ds della #Lazio -