Lazio, il piano del Barcellona per portare Milinkovic-Savic in Spagna (Di lunedì 6 luglio 2020) Sergej Milinkovic-Savic la prossima stagione potrebbe non essere più un giocatore della Lazio. Secondo quanto riporta Don Balòn il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul centrocampista biancoceleste, e avrebbe scelto lui come erede designato di Arthur, nuovo acquisto della Juventus.LA LUNGA LISTALa lista di club che vogliono accaparrarsi le prestazioni del giocatore laziale non è affatto corta. Tutte le migliori società europee hanno sondato la valutazione della Lazio di Lotito per il serbo, che continua a restare ad una cifra proibitiva per tutti, o quasi: intorno ai 100 milioni di euro. Il Barcellona però pare che abbia escogitato un piano per tentare di portare il giocatore in Spagna, sebbene non sia affatto facile considerata la risaputa difficoltà nel trattare col presidente del club laziale, e ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Lazio, il piano del Barcellona per portare Milinkovic-Savic in Spagna - - sportli26181512 : Probabile formazione Milan: Calhanoglu ce la fa, Jack in vantaggio su Paquetà. Ibra ancora titolare: Archiviata la… - amicidellaterra : RT @assoambiente: #PianoGestioneRifiuti @RegioneLazio No, non ci siamo: non tiene conto delle necessità attuali dei territori e non preved… - peterkama : COME PREMIO A PIOLI PER AVER BATTUTO LA LAZIO.. - LucaAterini : RT @assoambiente: #PianoGestioneRifiuti @RegioneLazio No, non ci siamo: non tiene conto delle necessità attuali dei territori e non preved… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio piano ULTIM'ORA Lazio – Pronto il piano per contrastare l'ondata di CALDO TG24.info La Juve e la concorrenza che non c’è

Il sogno di avere una lotta scudetto è durato poco. La differenza fra la Juventus e le altre squadre del Campionato italiano è ancora troppo ampia per poter parlare di vera concorrenza. La profondità ...

Da 0 a 10: il complotto per distruggere Lozano, Sky annuncia il nuovo acquisto, il segreto di Insigne e Di Lorenzo in ciabatte Ferragni

(di Arturo Minervini) - Zero ai cospiratori che giurano di aver visto passeggiare Elvis Presley nel retro della sua tenuta in Tennessee, di aver incrociato Michael Jackson in un fast-food nel Maryland ...

Il sogno di avere una lotta scudetto è durato poco. La differenza fra la Juventus e le altre squadre del Campionato italiano è ancora troppo ampia per poter parlare di vera concorrenza. La profondità ...(di Arturo Minervini) - Zero ai cospiratori che giurano di aver visto passeggiare Elvis Presley nel retro della sua tenuta in Tennessee, di aver incrociato Michael Jackson in un fast-food nel Maryland ...