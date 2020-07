La separazione non uccide (Di lunedì 6 luglio 2020) In questi ultimi giorni su tutti i giornali e TV si è parlato di Mario Bressi, il padre che ha ucciso i suoi due figli e poi si è suicidato. Alcuni giornali hanno titolato che è stata la difficile separazione a causare la follia del padre, e tutti i giornali riportano i messaggi dell’uomo alla ex moglie nei quali diceva cose come ‘hai rovinato la famiglia’. L’uomo ha strangolato la figlia e soffocato con un cuscino il figlio, dopo di che ha buttato i loro vestiti nella campana del vetro poco lontano da casa ed è andato a buttarsi da un ponte. Questa triste vicenda ne richiama purtroppo alla memoria altre, come quella di una mamma di Lecco che nel 2014 uccise le tre figlie e tentò di suicidarsi. In quel caso si parlò della sua separazione e delle difficili condizioni economiche, giusto per dare colore e giudizio ... Leggi su huffingtonpost

stanzaselvaggia : Nessuno uccide nessuno per una separazione. Si uccide perché non si è stati capaci di elaborarla. E questo ha a che… - matteorenzi : Sì, l'abolizione dell'ipocrisia. La verità non si raggiunge attaccando il solo #Palamara, ma facendo una discussion… - HuffPostItalia : La separazione non uccide - cianuscolo : Due certezze riguardo Temptation Island sono - Love the Way You Lie come sigla - Another Love al momento della sepa… - paoloro82714785 : @Daniela12153751 Se il matrimonio non è finalizzato solo all'ottenimento del permesso di soggiorno ma ad una regola… -

