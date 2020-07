In Cina casi sospetti di peste bubbonica. In quarantena 146 persone (Di lunedì 6 luglio 2020) Mentre l’attenzione del mondo è concentrata sull’epidemia di Coronavirus, in Cina 146 persone sono state messe in quarantena con il sospetto – leggi: il timore – che siano positive alla peste bubbonica. Per il momento, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa cinese Xinhua, ci sarebbe un solo caso di peste bubbonica nella Mongolia interna, regione settentrionale del Paese, terra di steppe e di marmotte. Le marmotte sono infatti il possibile veicolo del temuto batterio che durante il Medio Evo aveva causato la morte di 50 milioni di persone in Europa, divenuto meno temibile con lo sviluppo della batteriologia e dei primi antibiotici, ma nonostante questo ancora pericoloso. Il paziente zero e un secondo caso sospetto Il paziente zero sarebbe un pastore locale, ricoverato all’ospedale popolare di Urad Middle Banner, nella ... Leggi su open.online

Corriere : ???????? Le autorità sanitarie della Mongolia interna, nella Cina settentrionale, hanno confermato un caso di peste bub… - Open_gol : Si può morire ancora di peste bubbonica? - paolaokaasan : RT @Marco_Zum: Coronavirus, a Roma la seconda ondata c’è. E arriva dal Bangladesh. La Regione si dia una mossa - alfrig409 : RT @scenarieconomic: PESTE BUBBONICA: TORNA L’ALLARME IN CINA. Casi nella Mongolia Interna - essecia : La peste bubbonica torna a far paura: segnalati casi in Oriente -