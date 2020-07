Il Washington Post ricorda Ennio Morricone: «Il compositore italiano che scrisse ‘ah-ee-ah-ee-ah’» (Di lunedì 6 luglio 2020) Quelle che possono sembrare lettere a caso compongono, in realtà, quel passaggio che ha reso celebre nel mondo Ennio Morricone. E così il Washington Post ha deciso di dare la notizia del decesso del grande compositore e maestro citando quella serie di lettere che, apparentemente sono senza senso: ‘ah-ee-ah-ee-ah’. Leggendole in inglese (e con giusto ritmo), però, tutto prende un senso. Il Washington Post su Ennio Morricone e quella ‘citazione’ de Il Buono, il Brutto e il cattivo. LEGGI ANCHE > Quando Morricone disse che «Gesù fu il primo comunista» Lettere che corrispondono a note. A queste note. Washington Post su Ennio Morricone: ‘ah-ee-ah-ee-ah’ Ed Ennio Morricone, come si evince dal titolo del Washington Post, faceva parlare le note della sua musica. Sinfonie che hanno raccontato uno ... Leggi su giornalettismo

