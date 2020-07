Galaxy Z Fold 2 è il nome del nuovo pieghevole Samsung top gamma (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo un primo modello accolto con umori altalenanti da esperti e appassionati, sarà il Galaxy Z Fold 2 a portare in alto la bandiera degli smartphone pieghevoli in casa Samsung. Almeno a sentire il portale SamMobile, che sulle su pagine comunica in esclusiva per l'appunto il nome del device dell'azienda. Device che, salvo sorprese, dovrebbe rientrare tra i tanti prodotti che il colosso sudcoreano andrà a mettere sul piatto e a mostrare al grande pubblico ad agosto, tramite un evento Unboxed dedicato, e già ampiamente chiacchierato sul web. C'è quindi un leggera modifica nella nomenclatura, che conquista una Z in più, già vista nel Galaxy Z Flip: nonostante si tratti di device diversi, pare che Samsung voglia renderli riconoscibili con una lettera che faccia da denominatore comune per tutti i suoi dispositivi pieghevoli. Stando sempre a ... Leggi su optimagazine

