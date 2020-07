Final Sword arriva su Switch... con la musica di The Legend of Zelda! (Di lunedì 6 luglio 2020) Abbiamo già visto musiche tratte dai videogiochi in alcuni posti... decisamente strani! E, più nello specifico, altre volte abbiamo sentito musiche tratte dai giochi di Nintendo arrivare dove non ce lo saremmo aspettato. Ad esempio, annunci online per i giochi mobile hanno rubato melodie dai titoli della grande N, ma ora forse abbiamo il caso più sfacciato e audace di tutti! Già, perché un gioco da poco approdato sull'eShop di Switch usa la musica di The Legend of Zelda!Leggi altro... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : La musica di #FinalSword per Switch è... quella di #TheLegendofZelda! - Erza_Scarlet_04 : RT @NintendoHall: FINAL SWORD: l'indie con le musiche scippate da #OcarinaofTime e l'approvazione di #Nintendo - NintendoHall : FINAL SWORD: l'indie con le musiche scippate da #OcarinaofTime e l'approvazione di #Nintendo… - NintendoHall : FINAL SWORD: l'indie con le musiche scippate da #OcarinaofTime e l'approvazione di #Nintendo… - Nextplayer_it : Final Sword: l'action rpg che plagia le melodie di Ocarina Of Time -