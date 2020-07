Ennio Morricone, le colonne sonore più belle del compositore premio Oscar (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone, le colonne sonore più belle del compositore premio Oscar Il famosissimo compositore Ennio Morricone è morto all’età di 92 anni. Il maestro, deceduto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta, ci lascia un patrimonio immenso costituito dai brani – utilizzati soprattutto per il cinema – che lo hanno reso famoso in tutto il mondo e gli sono valsi numerosi premi. Morricone ha collaborato con registi del calibro di Brian De Palma, Barry Levinson, Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Tarantino e nel 2007 ha ricevuto l’Oscar alla carriera “per i suoi contributi magnifici all’arte della musica da film”, dopo aver collezionato cinque nomination tra il 1979 e il 2001. Ma quali sono le colonne sonore più belle composte da Ennio Morricone? Il maestro nella sua carriera ha composto ... Leggi su tpi

