Ennio Morricone, il necrologio scritto di suo pugno: “Io sono morto. Non voglio disturbare”. Poi il saluto struggente alla moglie Maria (Di lunedì 6 luglio 2020) “Io, Ennio Morricone, sono morto“. Un necrologio scritto di suo pugno, parole d’addio che Ennio Morricone ha lasciato al mondo. Una poesia pulp e un modo di andarsene ‘sulle punte’: “C’è solo una ragione che mi spinge a salutare tutti così e ad avere un funerale in forma privata, non voglio disturbare“. Queste le parole che fanno sussultare mentre si sente la sua musica anche se nella stanza c’è silenzio: scomparso questa notte a 91 anni, la cerimonia funebre sarà ristretta e il motivo lo dice lui stesso, che ha consegnato queste parole all’avvocato Giorgio Assumma. Un testo letto ai cronisti davanti al Campus Biomedico, dove il maestro era ricoverato in seguito a una caduta e alla frattura del femore. E il suo necrologio, scritto prima di quell’incidente, inizia così: “Io, Ennio ... Leggi su ilfattoquotidiano

