Ennio Morricone: commuove il necrologio scritto dal maestro (Di lunedì 6 luglio 2020) Ennio Morricone lascia un ricordo solenne e al contempo commovente attraverso la stesura di un necrologio, scritto di suo pugno. Desidera funerali privati perché “non voleva disturbare” Il maestro Morricone si è spento all’età di 91 anni. Il compositore lascia in eredità alla cultura del nostro paese, una lunghissima carrellata di successi, impreziosita da importanti collaborazioni con Sergio Leone e Giuseppe Tornatore. Nel 2007 l’Oscar alla carriera e nel 2016 la statuetta per ‘The Hateful Eight’ di Tarantino. Ennio Morricone non c’è più, il maestro è venuto a mancare a seguito delle complicazioni insorte dopo una caduta. Nemmeno il tempo di assorbire la notizia ed ecco spuntare una sorpresa, un necrologio scritto di suo pugno, affidato alle mani del suo avvocato. “Non voglio ... Leggi su zon

ilpost : È morto Ennio Morricone: è stato uno dei più grandi compositori di colonne sonore di film del Novecento, aveva 91 a… - mubi : Ennio Morricone (1928 — 2020) - Agenzia_Ansa : Addio a Ennio Morricone. Il compositore è morto nella notte in una clinica romana per le conseguenze di una caduta.… - RafaelMateos7 : RT @RafaelMateos7: Ennio Morricone - Mussolini ultimo atto - Main Titles 2 - - georgeymez : RT @LostInFilm: Ennio Morricone. -