Dupond-Moretti e gli altri. La fase 2 del rimpasto francese (Di lunedì 6 luglio 2020) Parigi. Questa mattina, chi ha provato a entrare nella pagina di Christophe Castaner sul sito del governo francese veniva accolto con un messaggio di errore, “erreur 403, accès refusé”. Ma si era già capito ieri sera che il fedelissimo di Macron aveva le ore contate al ministero dell’Interno, con un Leggi su ilfoglio

FrMaselli : La Francia ha un nuovo governo, in cui c'è molto Nicolas Sarkozy e un nuovo ministro della Giustizia che farà discu… - Astrolab13 : @renaudpila DuponD-Moretti aussi. - CretellaRoberta : Francia: via Castaner, Darmanin all'Interno: Bachelot alla Cultura, Pompili all'Ecologia, alla Giustizia va uno dei… - fisco24_info : Francia: via Castaner, Darmanin all'Interno: Bachelot alla Cultura, Pompili all'Ecologia, alla Giustizia va uno dei… - clemritz : Dupond-Moretti ministre de la Justice eh -

Ultime Notizie dalla rete : Dupond Moretti Francia, Macron lancia il rimpasto di governo con Dupond-Moretti Il Foglio Francia, al via il nuovo governo: lascia Castaner, confermati Le Drian e Le Maire

06 luglio 2020 Pronta la nuova squadra di governo in Francia. Il segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, ha reso noti i nomi dei venti ministri che affiancheranno il neo premier Jean Castex e ...

Francia, al via il nuovo governo. Le Maire resta all’Economia

Un governo nuovo per Emmanuel Macron, che affronti la ripresa e le prossime elezioni del 2022. Il nuovo presidente del consiglio, Jean Castex, ex Monsieur Dèconfinement – coordinatore del Gruppo di la ...

06 luglio 2020 Pronta la nuova squadra di governo in Francia. Il segretario generale dell'Eliseo, Alexis Kohler, ha reso noti i nomi dei venti ministri che affiancheranno il neo premier Jean Castex e ...Un governo nuovo per Emmanuel Macron, che affronti la ripresa e le prossime elezioni del 2022. Il nuovo presidente del consiglio, Jean Castex, ex Monsieur Dèconfinement – coordinatore del Gruppo di la ...