Coronavirus: nessun caso in dieci regioni (Di lunedì 6 luglio 2020) Leggera crescita della curva epidemica in Italia, con 208 nuovi casi oggi (di cui 111 in Lombardia), contro i 192 di ieri. A fronte però, come sempre il lunedì, di un basso numero di tamponi, 22.166, contro i 34.462, anche questa cifra ben lontana agli oltre 70.000 del picco. I casi totali dall’inizio dell’epidemia di Covid-19 sono 241.819. Le regioni che oggi non riportano nuovi casi sono 10: Marche, Trentino Alto Adige, Puglia, FVG, Abruzzo, Umbria, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Sono 8 i decessi contro i 7 di ieri: registrano vittime oggi Lombardia (3 decessi), Piemonte (2), Veneto, Lazio e Sardegna (1 in ciascuna).Il totale delle vittime sale a 34.869. Prosegue la frenata del numero di guariti, oggi 133 (ieri 164, ma si erano superati anche i 3.000in un giorno, con un numero di malati però molto superiore), per un totale di ... Leggi su huffingtonpost

I dati dell'AUSL Toscana sud est non hanno evidenziato in provincia di Siena nessun nuovo caso di Coronavirus in più rispetto a ieri. Stessa situazione anche in provincia di Arezzo e in quella di Gros ...

CATANZARO – Nessun nuovo positivo in Calabria, dove ad oggi sono stati effettuati 97.671 tamponi. Complessivamente, le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.183, senza nessun nuovo caso, me ...

