“Cefalea da freddo”: ecco perché ci viene il mal di testa quando mangiamo gelati e granite (Di lunedì 6 luglio 2020) Estate, caldo: come non resistere a un gustoso gelato o una fresca granita? Ma talvolta, dopo il primo boccone il gelo: una scossa dolorosa improvvisa ci trafigge all’altezza della fronte o delle tempie. E’ il fenomeno del cosiddetto ‘cervello congelato’. La cefalea da freddo, un fortissimo mal di testa poco comune e di breve durata, si scatena per effetto dell’esposizione a uno stimolo freddo, applicato esternamente alla testa ma anche ingerito o inalato, secondo l’ultima versione dell’Ichd-3, classificazione internazionale delle cefalee. Cruccio di non pochi amanti di granite e gelati, ha un razionale scientifico che viene svelato sul portale scientifico ‘Medical Facts’ di Roberto Burioni. In un focus in linea con la stagione, si fa il punto su un fenomeno che suscita in chi lo sperimenta interrogativi e ... Leggi su meteoweb.eu

