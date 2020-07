Serie A, Fiorentina e Samp vincono e vedono la salvezza: Brescia, prima vittoria del 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) Sussulto del Brescia, che non vinceva una partita in Serie A dal 14 dicembre 2019, ovvero dal 3-0 rifilato al Brescia. Al Rigamonti si decide tutto nel secondo tempo: Papetti la sblocca sette minuti dopo l'inizio della ripresa, poi Donnarumma la sigilla in pieno recupero. Sorpreso il Verona, che subisce una battuta d'arresto nella corsa all'Europa League: è a -6 dalla coppia formata da Roma e Napoli. Succede tutto su calcio di rigore in Parma-Fiorentina: gli ospiti beneficiano di due tiri dal dischetto nell'arco di trenta minuti, ed è Pulgar a realizzarli entrambi. Nella ripresa la partita si riapre con un'altra decisione rivista al Var, che indice l'arbitro Abisso a concedere l'estrema punizione anche al Parma: Kucka non sbaglia, ma per i restanti quaranta minuti il punteggio non subisce ulteriori variazioni. Con questi tre punti la Fiorentina prende una bella boccata ... Leggi su liberoquotidiano

