Sampdoria-Spal, le pagelle di CalcioWeb: Linetty protagonista, ferraresi arrendevoli [FOTO] (Di domenica 5 luglio 2020) Sampdoria-Spal, le pagelle di CalcioWeb – Una partita senza storia, un risultato senza storia. Sampdoria-Spal si gioca solo il primo tempo. Ranieri spazza via Di Biagio con un tris che si materializza nei primi quarantacinque minuti e allontana le zone calde, inguaiando ancor di più una Spal che sembra ormai lasciata andare al proprio destino. Il protagonista di giornata è Linetty, che segna una doppietta: prima al 12′, poi al terzo minuto di recupero del primo tempo; nel mezzo il momentaneo raddoppio di Gabbiadini. Queste le pagelle della nostra redazione dopo il triplice fischio. Sampdoria: Audero 7; Bereszynski 6.5, Yoshida 6, Colley 6.5, Augello 6; Ramirez 6.5, Linetty 7.5, Bertolacci 6.5 (61′ La Gumina 6), Ekdal 6, Jankto 6.5; Gabbiadini 6.5 (61′ Askildsen 6). Spal: Letica 5; Cionek 5.5, Vicari 6 (61′ Salamon 6), Bonifazi 5.5, Sala ... Leggi su calcioweb.eu

