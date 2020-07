Mola di Bari, attimi di terrore per un gruppo di pescatori, incontro ravvicinato con un grosso squalo (Di domenica 5 luglio 2020) Un gruppo di pescatori sportivi di Mola ha vissuto attimi di terrore per un incontro ravvicinato con un grosso squalo. Lo squalo lungo più di tre metri, si è avvicinato al gommone dove c’erano i tre pescatori. I tre uomini hanno temuto il peggio ma hanno avuto al freddezza di filmare l’incontro con il grosso predatore. Pasquale Salvemini, biologo di Molfetta, rivedendo il video ha detto che: “Dal video si capisce che si tratta di uno squalo azzurro noto come Verdesca, abituale frequentatore dei nostri mari, per niente pericoloso e assolutamente innocuo per l’uomo. Questi esemplari solitamente amano nuotare in mare aperto ma in assenza di cibo possono avvicinarsi alla costa». Lo squalo dopo qualche minuto si è allontanato e ha fatto perdere le sue tracce. Leggi su baritalianews

