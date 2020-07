Mantova: 68 lavoratori contagiati, focolai Covid in alcuni macelli e salumifici, l’ultimo a Viadana (Di domenica 5 luglio 2020) Salgono a 68 i lavoratori (non tutti residenti nel Mantovano) contagiati nei 5 macelli, di cui due ricoverati in ospedale, in condizioni che non sarebbero gravi Leggi su firenzepost

Sei lavoratori su 25 positivi al coronavirus nel salumificio Rosa di Viadana, finito sotto sorveglianza sanitaria da parte dell’Ats Val Padana. Purtroppo le associazioni dei datori di lavoro non hanno ...

Coronavirus, decine di positivi in macelli e salumifici del Mantovano

MANTOVA - Alcuni focolai di Coronavirus sono stati individuati nel Mantovano in questi giorni. L'ultimo ha riguardato un salumificio di Viadana e così, al momento, sono cinque le attività produttive i ...

