Inter, Sneijder: «Io e Mourinho eravamo una cosa sola» (Di domenica 5 luglio 2020) Wesley Sneijder, ex centrocampista dell’Inter, nella sua autobiografia ha parlato del rapporto con Mourinho Il Daily Mail ha pubblicato nuovi estratti dell’autobiografia di Wesley Sneijder. In questi nuovi stralci, l’ex centrocampista dell’Inter parla del suo rapporto con José Mourinho. LIBERTA Mourinho – «Mourinho faceva delle regole tutte sue e i calciatori amavano questa cosa. Sapeva benissimo come gestire ognuno di noi. Ci diceva: “Io vi do più libertà di quanto siete abituati e in cambio ho una squadra migliore”.Durante le partite voleva il massimo da noi, ma fuori dal campo avevamo diverse libertà: vino, sigarette… Sono certo che sapesse quello che facevamo. C’era anche libertà nello scegliere l’outfit: avevamo uno sponsor che ci forniva i vestiti ... Leggi su calcionews24

icarus30187785 : @lellod63 @PresMoratti Hakimi e Theo Hernandez per me sono due terzini fenomenali, vista l'età... pazzesco che il R… - RMCsport : ?? #RMCChampions ???? Inter 2010 Equipe Type : Julio Cesar / Maicon - Lucio - Samuel - Chivu / Zanetti (c) - Cambias… - sportli26181512 : Sneijder pensa al ritorno in campo: valuta la proposta di un club: L'Utrecht ha presentato un'offerta all'ex trequa… - FrancescoFarao9 : riapro brevemente la parentesi “Hakimi scarto del Real”, “se fosse stato davvero forte non ve lo avrebbero mai dato… - Giorgiom92 : @Inter @nikefootball Forza Inter! Marinetti numero 4 (del grande capitano), oppure il 10 (di sneijder). -