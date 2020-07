Inter, Marotta: “Lautaro non ha manifestato la voglia di andare via” (Di domenica 5 luglio 2020) “Lautaro Martinez? Aldilà delle date, la considerazione più chiara è che l’Inter non vuole cedere i propri giocatori più Interessanti. Se ci sarà la volontà del giocatore, ne parleremo. Ma Lautaro non ha manifestato la voglia di andare via. Lui avrebbe la possibilità di migliorare nell’Inter e poi pensare al resto. Restare qui significa giocare in una grande squadra”. Questo le parole del amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta prima di Inter-Bologna, trentesima giornata della Serie A, in merito alla possibile partenza di Lautaro Martinez in direzione Barcellona. “In questo momento dobbiamo convivere con la parte agonistica e con il mercato. Non c’è nessun contatto e non c’è nessuna trattativa: la valutazione sarà quella che faremo dopo le domeniche che ... Leggi su sportface

